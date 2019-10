Saipem: contratto da 40 mln per fornire tecnologia basata su Hydrone a Equinor

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - Saipem ha firmato un contratto con Equinor per la fornitura di servizi nell’ambito del subsea per un valore di circa 40 milioni di euro che prevede l'utilizzo di Hydrone-R, drone (Uid) per gli interventi sottomarini, e del Rov Hydrone-W, robot sottomarino a controllo remoto interamente elettrico, presso il campo Njord Field, nell'offshore norvegese. Si tratta del primo accordo a livello mondiale con queste caratteristiche firmato nel segmento offshore dell’oil&gas per un contratto che riguarda la fornitura di servizi da parte di droni sottomarini, e rende pertanto la tecnologia basata sull’Hydrone pionieristica e senza rivali. Lo rende noto Saipem in un comunicato precisando che il contratto avrà una durata di 10 anni e potrà essere prorogato per un periodo di ulteriori 10 anni.

Le attività di Hydrone-R inizieranno a partire dal primo trimestre 2020, quindi immediatamente dopo il completamento dei test di resistenza attualmente in corso. Per quanto riguarda, invece, Hydrone-W verrà consegnato nel 2021. Entrambi i droni avranno un bassissimo impatto ambientale, combinando perfettamente l'impegno di Equinor e Saipem verso le tecnologie green.

Lo scopo del lavoro comprende i servizi di Rov e Uid a supporto delle attività di perforazione, nonché dell'intero piano di ispezioni e interventi degli asset sottomarini del campo Njord, vale a dire collettori per condotte (PLEM), linee di flusso, ombelicali e basi dei riser. L’operatività di Hydrone-R e Hydrone-W verrà garantita sia dal rig galleggiante Njord-A sia da terra tramite i protocolli di controllo remoto di Sonsub.