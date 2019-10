Padova: Donazzan, 'gravissimo episodio accaduto a San Giorgio in Bosco'

Venezia, 2 ott. (AdnKronos) - “Trovo gravissimo l’episodio di violenza verbale verificatosi ieri a San Giorgio in Bosco, che ha visto due Rom entrare senza alcuna autorizzazione nella scuola primaria ‘Dante Alighieri’ e minacciare verbalmente, per futili motivi, due giovanissimi ed indifesi studenti”.Così l’Assessore Regionale all’Istruzione del Veneto, Elena Donazzan sull’episodio di violenza verbale a danno di alcuni studenti avvenuto ieri a San Giorgio in Bosco.

“Siamo di fronte ad una vera e propria spedizione punitiva da parte di una famiglia Rom per difendere un loro caro: situazioni come queste rappresentano un grave precedente, una minaccia che va condannata con fermezza per prevenirne strascichi o reiterazioni” continua Donazzan, “i minori a difesa dei quali è scattata questa ritorsione meriterebbero allontanati dalla famiglia, dimostratasi violenta e diseducativa. Come già ebbi a dire, se degli italiani si comportassero così per un proprio figlio o nipote, probabilmente un assistente sociale interverrebbe subito e con decisione”.

“La violenza va sempre condannata, nella scuola ancor di più: quando però, come in questo caso, ha come vittima dei minori indifesi, ci si aspetta dallo Stato punizioni esemplari ed in tempi certi”, conclude l’assessore Donazzan.