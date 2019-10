Milano: spray al peperoncino in classe, paura in una scuola (2)

(AdnKronos) - La polizia è intervenuta nell'istituto intorno alle 13.30, quando i sanitari erano già arrivati in soccorso dei ragazzi. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, a spruzzare lo spray è stato un ragazzo che aveva con sé una bomboletta per uso personale. Il giovane lo ha fatto in piccola quantità, senza voler provocare danni, ma l'esalazione, anche se limitata, ha provocato fastidio e sintomi di difficoltà respiratorie ad alcuni dei suoi compagni di classe. Non sono state sporte denunce.