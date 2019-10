Migranti: 3 ottobre, a Palermo la manifestazione '#sullavitanonsitratta'

Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - '#sullavitanonsitratta'. E' questo il nome della manifestazione organizzata da Cgil, Cisl e Uil Palermo in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione che si celebra il 3 ottobre. Un'iniziativa - l'appuntamento è alle 16.30 al lungomare del migrante, alla Cala - "per commemorare le migliaia di persone che nel Mediterraneo hanno perso la vita e per chiedere alle istituzioni nazionali e europee di attivare politiche dell'integrazione e della solidarietà migliori e più adeguate, per garantire canali sicuri e regolari per rifugiati e migranti".

"Nel giorno della commemorazione delle tante, troppe, vittime dell'immigrazione, il nostro è un appello alla vita - affermano i segretari di Cgil Palermo e Cisl Palermo Enzo Campo e Leonardo La Piana e il coordinatore Uil Palermo Gianni Borrelli - La tratta degli esseri umani deve trovare nelle legislazioni risposte forti, chiare ed esemplari. Quella che parte da Palermo, città dell'accoglienza, è una richiesta di impegno. Bisogna cambiare il rapporto con il fenomeno migratorio: uomini, donne e bambini che arrivano sulle nostre sponde vanno accolti senza se e senza ma. Serve una governance unica delle politiche che regolano i flussi migratori che dia massima priorità al rispetto della vita umana, dei diritti inviolabili dell’uomo e alle regole di una accoglienza equa e solidale".