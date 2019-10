Lirica: debutto al Massimo di Palermo per 'Winter Journey' (2)

(AdnKronos) - "Mai come oggi sono orgoglioso di essere il presidente della Fondazione Teatro Massimo - ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando - Oggi il nostro Teatro accoglie e promuove un'opera che davvero sembra nata dalle viscere più profonde della nostra città, della nostra cultura. Ha ragione Roberto Andò nel sottolineare che poche città come Palermo hanno fatto dell'accoglienza la propria bandiera. E se Palermo l'ha fatto non è soltanto perché nei migranti di oggi vediamo i nostri migranti di ieri, ma soprattutto perché oggi i migranti e le migrazioni sono divenuti paradigma di quel conflitto che oppone i deboli e gli ultimi a coloro che hanno e sempre più vorrebbero avere, dimenticando che viviamo sempre in una casa comune".

Orchestra e Coro del Teatro Massimo saranno diretti da Carlo Tenan, maestro del Coro Ciro Visco. Lo spettacolo è in coproduzione con il Teatro San Carlo di Napoli e andrà in scenda dal 4 all’8 ottobre.