Intertnet: Casellati, 'dialogo e condivisione idee contro odio sociale'

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Promuovere l'affermazione di una cultura della nonviolenza significa prima di tutto investire nella formazione delle nuove generazioni e in una loro crescita responsabile e consapevole. Perché apprendano il valore di una socialità aperta al dialogo, alla condivisione delle idee, alla comprensione reciproca, al confronto costruttivo, al rispetto delle diversità. Principi da contrapporre ai pericolosi fenomeni di 'odio sociale' o di 'incitamento all'odio', sempre più diffusi nei social media, e per colpire alla radice altre problematiche diffuse sempre più allarmanti". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, intervenendo ad un convegno a Palazzo Giustiniani in occasione della Giornata internazionale della non violenza.