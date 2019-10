Governo: D'Incà, 'avrò delega riforme, grande responsabilità'**

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - “È per me motivo di grande soddisfazione, oltre che di grande responsabilità, aver ricevuto la delega alle Riforme, formalizzata ufficialmente in queste ore". Lo dichiara il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà.

"Si tratta di proseguire sulla strada tracciata in questi mesi, al servizio di tutto il governo - prosegue il ministro in quota M5S - a partire dalla nuova riforma sulla riduzione del numero dei parlamentari che voteremo la prossima settimana”.