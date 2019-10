Festa Nonni: Di Maio, 'miglior modo per celebrarla è dire grazie'

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Oggi è la Festa dei Nonni e il miglior modo per celebrarla è dire grazie. Grazie per gli insegnamenti, la presenza, il sostegno - spesso anche economico - e per avere contribuito a costruire il nostro Paese. E grazie per essere sempre presenti nella nostra vita". Lo scrive in un tweet il ministro degli Esteri e capo politico del M5S, Luigi Di Maio.