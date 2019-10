Editoria: Cdr La Stampa, sciopero il 3 e 4 ottobre

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "La Stampa il 3 e 4 ottobre non sarà in edicola e il sito web non verrà aggiornato. Il motivo dello sciopero è l'indisponibilità dell'azienda a rispettare l'accordo sindacale che riguarda gli organici del corpo redazionale, già ridotto ai minimi termini. Un'intransigenza che giunge, nonostante la mediazione del Direttore, dopo un anno di sacrifici che rischiano di penalizzare la qualità dell’informazione, che portiamo ai nostri lettori da oltre 150 anni. La Stampa tornerà in edicola sabato. Ci scusiamo con i lettori per il disagio". Lo scrive il Cdr in una nota.