Autonomia: Stefani, 'a parole Boccia seguano fatti'

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "L’autonomia va fatta e va fatta nel solco del percorso tracciato nel precedente governo dalla Lega e boicottata da Conte e i 5 Stelle. Registro le parole oggi del ministro Boccia, che cambia qualche dizione letterale, per dire tutto quello che ho sempre detto: è una riforma costituzionale, una riforma che rispetta tutti i cittadini d’Italia, che migliora l'asset del Paese intero". Lo afferma Erika Stefani, della Lega, ex ministro per gli Affari regionali.

"Anche sui Lep -aggiunge- ripete quanto già detto, è chiaro a tutti che vadano fatti. Registriamo un successo, quello di anni di sensibilizzazione e di attività svolta: l’autonomia è viva, tutti ne parlano per quello che è e cioè di una ricetta ai mali del Paese. Ora alle parole del ministro dovranno seguire i fatti, le iniziative concrete, la stesura dei testi che studieremo ed esamineremo per capire finalmente se Pd e 5 Stelle hanno cambiato idea rispetto al mese scorso e quindi se vogliono davvero l’autonomia. Da Boccia infatti non abbiamo sentito una parola sull’osservatorio permanente all’Università Federico II di Napoli tanto voluto da Di Maio e restiamo anche in attesa di un suo confronto con Provenzano che ha lodato la Lezzi per aver avuto il ‘merito’ di aver bloccato l’autonomia”.