Trasporti: Assoferr, ferrovia aggancia crescita, il punto a Trieste il 24

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - Il trasporto ferroviario di merci è ecocompatibile e può essere una risorsa inaspettata per trainare la crescita di azienda Italia. Delle necessità di investimento in questo settore ma soprattutto delle possibilità di sviluppo economico si parla nel 4° Forum di Pietrarsa, l’appuntamento ormai 'must' per gli operatori del settore del trasporto ferroviario merci ma anche delle aziende che su questo programmano i loro traffici.

Un incontro che quest’anno si svolge non a caso a Trieste, città portuale con una forte vocazione ferroviaria e snodo fondamentale dei traffici italiani verso l’estero in attesa di nuove e integrate infrastrutture. Ad ospitare l’evento, il 24 ottobre sarà la sede dell’Autorità di Sistema Portuale di Trieste e Monfalcone.

"La politica delle infrastrutture, ed in particolare quelle del trasporto ferroviario - commenta Irene Pivetti, presidente di Assoferr, l’associazione degli operatori ferroviari e intermodali - gioca un ruolo chiave nel determinare il posizionamento di un paese. Noi ne siamo consapevoli e vogliamo giocare la nostra parte nell'interesse dell'industria nazionale".