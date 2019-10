Sicilia: allarme M5S su fondi Fesr, 'pagamenti interrotti ma rischio disimpegno elevatissimo' (2)

(AdnKronos) - Un appello condiviso anche dall'eurodeputato pentastellato Ignazio Corrao che punta il dito sull’abuso di progetti retrospettivi da parte della Regione siciliana. "L’utilizzo dei progetti retrospettivi - spiega - deve essere ridotto al minimo ed in ogni caso devono essere coerenti con la programmazione attuale, cosa che di fatto la Regione siciliana non ha fatto. Adesso tocca alla Regione trovare una soluzione per coprire la spesa mancante. Mettano da parte la convinzione di sapere tutto e trattare la programmazione come una carta di credito, senza rispettare le regole".