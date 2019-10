Scuola: Salvini, 'su crocifisso vescovo mi attacca, da suore e preti grazie'

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - Dopo le affermazioni del ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, sul crocifisso, "oggi un vescovo, di Monreale, ha reagito, meglio tardi che mai, però in maniera strana, dicendo è sbagliato perchè sarebbe fare un favore a Salvini. Ma come, signor vescovo, con tutto il rispetto: un ministro della Pubblica istruzione che dice di togliere i crocifissi dalle scuole sbaglia non perchè è un errore culturale -significa negare la nostra storia, la nostra tradizione, la nostra cultura millenaria, prima ancora che la fede e il nostro modo di essere, di vivere, di sentirsi cristiani- non perchè dice una sciocchezza, perchè è un atto di arroganza e di ignoranza; lo attacca perchè sarebbe fare un favore a Salvini". Lo ha affermato lo stesso leader della Lega durante una diretta Facebook.

"Ringrazio le tante suore, i tanti preti -racconta l'ex ministro- che anche ieri mi hanno detto vai avanti, non mollare. Ma ti pare che debba essere io a difendere la fede, i valori, io sono un peccatore, l'ultimo dei buoni cattolici, ma se uno vuole togliere i crocifissi mi oppongo".