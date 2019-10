Scuola: arcivescovo Monreale, 'crocifisso non va strumentalizzato. Toglierlo favore alla Lega'

Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - "Il crocifisso è di tutti, è un simbolo con un valore importante, sia per chi è cattolico che per chi non lo è, e non deve essere strumentalizzato da nessuna parte politica". Così l'arcivescovo di Monreale Michele Pennisi, parlando con l'Adnkronos, replica alle dichiarazioni del ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti sull'opportunità di togliere i crocifissi dalle scuole.

"Probabilmente è stata una battuta detta in una trasmissione - ha aggiunto - ma ripescare un tema del genere non è stata opportuno specie in un momento in cui nella società come nella scuola c'è bisogno di maggiore serenità, di interventi educativi. Non è stato un bel segnale". Secondo l'arcivescovo di Monreale, togliere il crocifisso dalle scuole finirebbe per "fare un favore a Salvini e alla Lega. La maggior parte degli italiani si schiererebbe contro e loro passerebbero come i difensori".