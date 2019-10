Padova: imam arrestato, schiaffi e pugni ai bambini che sbagliavano preghiera (2)

(AdnKronos) - Maltrattamenti e violenze che gli stessi bambini non capivano, tanto che uno di loro rivolto al proprio compagno appena schiaffeggiato gli dice: "ma perché non lo denunci alla Questura?".

Per interrompere queste violenze, gli uomini della Digos, dopo indagini di pochi mesi, partire ad inizio estate, su provvedimento del Gip di Padova, questa mattina hanno arresto l'imam, in Italia con permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in scadenza, per il reato di 'maltrattamenti ai danni di minori". L'Imam, oltre alle lezioni ai bambini si occupava anche delle preghiere per i fedeli adulti che frequentavano il Centro culturale del Bangladesh.

Nel corso delle indagini, che vengono tuttora approfondite dagli uomini della Digos di Padova, sono emersi anche legami con un'altra associazione di cittadini del Bangladesh di Pieve di Soligo (Treviso) già oggetto di un'altra indagine per lo stesso tipo di maltrattamenti.