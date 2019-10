Messina: Musumeci, 'alluvione 2009 sia monito per tutti noi'

Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - "Nel decimo anniversario dell'alluvione che ha colpito la riviera Sud di Messina, desidero rivolgere un commosso pensiero alle 34 vittime innocenti. Il pesante bilancio di quel giorno deve servire da monito e da sprone per ciascuno di noi chiamato a compiere ogni sforzo per evitare il ripetersi di tragedie simili. Ai familiari va il mio abbraccio affettuoso, a nome di tutta la comunità siciliana". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci a margine della cerimonia commemorativa in corso a Scaletta Zanclea.