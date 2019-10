Mafia: figlio pentito che accusò 're' eolico, 'fiero di mio padre' (2)

(AdnKronos) - "Si può sbagliare nella vita - aggiunge il giovane - ma si è sempre in tempo per rimediare e trovare il modo e il coraggio di farlo non è da tutti". Su Vito Nicastri, Giuseppe Cimarosa, si limita a sottolineare: "Non lo conosco, non saprei cosa dire". Giuseppe Cimarosa a 32 anni è una stella del teatro equestre europeo, e con la mafia non ha mai voluto avere nulla a che fare. Ha rifiutato di lasciare la sua Castelvetrano.

"Quando mio padre era un colluso con la mafia - ha raccontato in passato - la gente veniva al maneggio. Quando ha iniziato a collaborare con i magistrati non è venuto più quasi nessuno. Ma io sono contento della sua scelta". Oggi la condanna a nove anni di carcere di Vito Nicastri, finito in carcere grazie anche alle dichiarazioni di Lorenzo Cimarosa, cugino di Messina Denaro.