Lavoro: a Verona la 'borsa' dei ricercatori

Venezia, 1 ott. (AdnKronos) - “Duemila colloqui individuali tra dottori di ricerca e dottorandi in ricerca con aziende che si sono accreditate per fare in questa occasione una selezione altamente qualificata di potenziali collaboratori sono un risultato eccezionale”. A sottolineare il grande successo del Forum della Borsa del Placement, in corso a Verona da oggi sino a giovedì 3 ottobre, è l’assessore regionale alla formazione e al lavoro Elena Donazzan, intervenuta nel dare avvio alla 13° edizione del Forum promosso dalla Fondazione Emblema e alla seconda edizione della borsa ‘forDoc’, iniziativa di placement a livello nazionale dedicata a dottori di ricerca e dottorandi che hanno conseguito o stanno per conseguire il titolo in Italia.

“Ho voluto fortemente questa Borsa del Placement – ha ricordato Donazzan - e i risultati mi confortano: rispetto alla prima edizione dello scorso anno i colloqui tra dottorandi/dottori e imprese in agenda nelle giornate del Forum sono raddoppiati”.