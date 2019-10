Iv: Renzi, 'a Leopolda mostra su Tiberio Barchielli'

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "Una piccola sorpresa per tanti di noi che si conoscono da anni. All’ingresso della Leopolda ricorderemo un nostro grande amico, Tiberio Barchielli, che ci ha lasciato quasi un anno fa ma che continua a stare con noi e scattarci foto dovunque egli sia. Una mostra fotografica dedicata a Tib sarà inaugurata venerdì 18 ottobre. Vedere la mostra sarà un modo per tenerlo con noi e proprio alla Leopolda nascerà il premio per giovani fotografi che sarà dedicato alla memoria di Tiberio". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.