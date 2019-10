Governo: domani Conte a Cagliari

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, domani, mercoledì 2 ottobre, sarà a Cagliari in Prefettura. Alle ore 12.20 è previsto l'intervento al Convegno internazionale "Percorsi Mediterranei di Mediazione per la pace" promosso dall'Università di Cagliari. Alle ore 13.50, il premier parteciperà al Tavolo sul Contratto istituzionale di sviluppo per l’area di Cagliari. Si legge in una nota di palazzo Chigi.