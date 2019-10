Dog's Bistrot: la start up di cibo a domicilio per cani si espande in tutta Italia

Milano, 1 ott. (AdnKronos) - Dog'S Bistrot, la start up fondata a Milano da Francesco Mondadori nel 2017, consolida la sua presenza nella città lombarda e, dopo quasi un'anno e mezzo di attività con il progetto pilota, estende la sua attività alla distribuzione su tutto il territorio italiano, grazie ad una collaborazione con un partner strategico nella distribuzione della catena del freddo. Per espandersi ulteriormente, Dog's Bistrot si affaccia sul mercato per un seed round di raccolta fondi con l'obiettivo di diventare market leader di questo segmento entro 3 anni. Nel quadro delle attività di promozione e comunicazione Dog's Bistrot si presenta con un stand spettacolare di "show cooking" a "Pets in the city", l'evento consumer che si svolgerà a Fiera Milano City dal 4 al 6 ottobre (Padiglione 3, stand C57-D44).

"Abbiamo creato Dog's Bistrot perché siamo innamorati dei nostri cani e vogliamo alimentarli nel miglior modo possibile - dice Francesco Mondadori, il giovane ideatore di questa impresa. La nostra missione è fornire cibo fresco e di qualità in modo che i nostri cani possano essere più felici, gustando del buon cibo, ma soprattutto più sani". Un team specializzato di nutrizionisti ha sviluppato speciali menu per cani usando creatività e ingegno con un processo studiato nei dettagli che consente, ogni settimana, di far arrivare direttamente nelle case ottimo cibo fresco, porzionato appositamente per ogni cane. Il passaggio al cibo naturale agirà positivamente sul carattere del cane. Oltre a un benessere generale, il cibo naturale aiuta a prevenire malattie, spesso associate a una cattiva alimentazione. Maggiore energia, peso forma, corporatura più sana e perfino alito più fresco per i cani, per questo è nato Dog's Bistrot, un servizio che si avvale della tecnologia digitale: ci si abbona online e, sempre sul sito, si sceglie il menu preferito che verrà poi consegnato a domicilio.