Def: Zingaretti, 'su taglio cuneo mancati soldi, ma c'è inversione tendenza'

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - Sul taglio del cuneo fiscale non è mancato il coraggio "sono mancati i soldi". Lo dice Nicola Zingaretti al Tg3. "Abbiamo ereditato 23 miliardi da trovare per non aumentare l'Iva" ma "dentro le compatibilità di bilancio c'è una totale inversione di tendenza: non c'è l'aumento dell'Iva, aumentano gli stipendi più bassi, inizia una nuova stagione investimenti".