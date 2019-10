Def: Durigon, 'impensabili 7 mld lotta evasione, sconti uso card freno economia'

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - Recuperare 7 mld di risorse dalla lotta all'evasione "è impensabile, e fa un po' paura perché non vorrei che siano sempre stessi a pagare". Così all'Adnkronos il deputato della Lega Claudio Durigon, già sottosegretario al Lavoro nel precedente governo.

"Mi sembra una somma gettata li, non reale, che - se disattesa - rischia pure di fare un buco nel bilancio", incalza Durigon. L'esponente leghista inoltre boccia gli sconti sui pagamenti elettronici: "non è lo strumento principale per la lotta all'evasione, inoltre crea una situazione imbarazzante anche per le persone anziane. Ritengo il cash back un freno a economia, in un momento crescita 'zero', è una misura che punta alla decrescita felice", invece di stimolare i consumi.