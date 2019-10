Dazi: V. Boccia, 'più Europa, altrimenti la partita è persa'

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "Già oggi regna l’incertezza, che già di per sé blocca commesse e investimenti all’estero. Ma il vero pericolo è quello di cadere in una spirale di misure e contro-misure protezionistiche, cioè in una guerra commerciale. In quel caso, come insegna la storia, sarebbero a rischio gli stessi rapporti economici e politici tra le nazioni". Ad affermarlo, in un'intervista a 'La Stampa', è il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, sottolineando che "al di là delle ripercussioni immediate, si esce da questa situazione solo se c’è e ci sarà più Europa, non certo meno Europa".

"Io credo che la sfida sia tra l’Europa e gli altri paesi. Se pensiamo di rispondere ai dazi americani come singoli paesi dell’Unione Europea allora la partita è già persa in partenza", sottolinea ancora il leader degli industriali.

Per Boccia, "occorre un’Europa integrata e la consapevolezza di quest’Europa di essere il mercato più ricco del mondo e occorre un salto di qualità in una stagione riformista europea.Dunque serve più integrazione politica europea".