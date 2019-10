Axa: nasce Quixa Assicurazioni, l'ad sarà Martiello

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - Il gruppo Axa Italia, leader del mercato assicurativo italiano con un giro d’affari di 6,7 miliardi e 4,5 milioni di clienti, si rafforza ulteriormente con l’ingresso al suo interno di Quixa Assicurazioni Spa. La società a cui è stato trasferito il portafoglio assicurativo di Axa Global Seguros y Reaseguros, che da oltre 10 anni opera in Italia con il brand Quixa. Lo rende noto il gruppo assicurativo in una nota.

La guida di Quixa Assicurazioni viene affidata a Domenico Martiello, che ha un’esperienza di oltre 20 anni in Axa, acquisita rivestendo ruoli strategici in Italia e presso la holding, attualmente è Chief Distribution Officer del Gruppo Axa Italia; incarico che manterrà, per continuare ad assicurare lo sviluppo del business complessivo in Italia. Quale Ceo di Quixa, Martiello sarà affiancato da Ivan Pivirotto, attuale Responsabile delle Partnership di Axa Italia, che si occuperà dello sviluppo della Compagnia e del suo business.

Quixa, attiva nel mercato diretto dell’assicurazione auto, serve più di 275.000 clienti, con oltre 110 milioni di premi, con un team di circa 200 dipendenti. Quixa vanta una storia di innovazione che l’ha portata a essere una compagnia 100% digitale, con un livello di soddisfazione del cliente, al vertice del mercato assicurativo italiano.