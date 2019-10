Autonomia: Zaia, 'il governo ci presenti una bozza d'intesa'

Venezia, 1 ott. (AdnKronos) - "La volontà di dire che il governo considera l'autonomia una priorità significa che non se la sono dimenticata. Questa è la cornice di un quadro che ancora deve essere definito, ma soprattutto ci aspettiamo dal governo che ci presenti una bozza d'intesa per capire qual è l'idea di autonomia di questo governo". E' la richiesta avanzata stamane dal presidente del Veneto, Luca Zaia nel corso di una conferenza stampa a Venezia.

"Di buoni segnali ne ho visti tanti in questi anni - ha sottolineato il governatore - direi che noi siamo chiamati a guardare i fatti, e i fatti sono avere una bozza d'intesa e cominciare a discutere per la firma di questa intesa. L'autonomia - ha concluso Zaia - non è la secessione dei ricchi, non è dare vita a un Paese di serie A o B, l'autonomia è una vera assunzione di responsabilità in un Paese nel quale l'evasione fiscale vale 110 miliardi di euro e lo spreco nella pubblica amministrazione è di 200 miliardi. Se vuoi recuperare 200 miliardi, devi portare l'autonomia", ha concluso.