Musica: Palermo diventa palcoscenico per pianoforte, torna 'Piano City'

Palermo, 11 set. (AdnKronos) - Palermo diventa un grande palcoscenico per musica da pianoforte. Torna, da venerdì 27 a domenica 29 settembre, 'Piano City Palermo', il festival di pianoforte che con oltre 50 ore di musica riempirà le strade, le piazze e i quartieri del capoluogo siciliano, proponendo percorsi urbani e itinerari tematici nei luoghi più suggestivi della città. Innovazione, sostenibilità e desiderio di scoperta sono le parole chiave di un festival, giunto alla sua terza edizione, che ha fondato le sue radici in una città che mai come ora è simbolo dell’accoglienza, nel cuore del Mediterraneo. La direzione artistica è di Riccarda Belgiojoso.

Una preview della manifestazione, dedicata specialmente ai giovani, ci sarà giovedì 26 settembre, alle 18, con il pianista e docente universitario Rosario Lo Franco che suonerà musiche rock-pop a bordo piscina presso l’Università degli Studi di Palermo. L’inaugurazione ufficiale sarà venerdì 27: Davide Boosta Dileo, fondatore e storico membro del Subsonica, presenta, alle 21, allo Stand Florio un programma speciale dal titolo 'Il pianoforte e il 45 giri' con cui festeggia anche il suo 45° compleanno.