Adele irriconoscibile. Che forma dopo la dieta

Adele si regala una forma strepitosa per i suoi 32 anni. La popstar diventata celebre con “X Factor” pubblica una nuova foto e lascia i fan a bocca aperta. La cantante inglese è davvero irriconoscibile dopo la dieta che le ha consentito di perdere numerosi kg (tra i 30 e i 45) stravolgendo il fisico, ma anche i lineamenti del volto.

Viso affinato e scavato, occhi e labbra più grandi. Bella come prima, ma quasi da non sembrare la stessa persona. Su Instagram ha ringraziato i fan per gli auguri di buon compleanno: “Grazie per l’amore che mi avete fatto arrivare. Spero che siate tutti sani e al sicuro in questo periodo folle”.