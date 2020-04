Incendio al deposito di Magliana: ecco le immagini

Ecco le immagini scattate sul posto dell'incendio scoppiato oggi pomeriggio in un deposito di cassette di legno in via Fosso della Magliana. La nube nera di fumo era visibile a chilometri di distanza e le fiamme a causa del vento sono arrivate a lambire le abitazioni di Colle del Sole, zona residenziale collinare a ridosso del Fosso della Magliana.