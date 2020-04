Sono arrivate! Sedici milioni di mascherine atterrate a Roma, Milano e Bologna

Ecco le sedici milioni di mascherine annunciate dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Per la precisione 16.240.000, questo il numero esatto dei dispositivi DPI sdoganate negli aeroporti di Bologna, Malpensa e Fiumicino come conferma l'Agenzia Dogane e Monopoli mostrando le foto dello scarico del materiale da un aero cargo russo. Su alcuni imballaggi si vede la bandiera cinese e la scritta "Forza Italia!".

"Nel dettaglio: 10.2 milioni di mascherine a Malpensa, 3 milioni a Fiumicino, 3 milioni a Bologna. Che si aggiungono alle oltre 30 milioni di mascherine arrivate nelle scorse settimane nel nostro Paese e che servono a tutelare donne e uomini in prima fila nei nostri ospedali. Tutto il personale del Ministero degli Affari Esteri continua a lavorare per reperire altri dispositivi sanitari che una volta arrivati in Italia verranno sdoganati dal personale dell’Agenzia Dogane e Monopoli-Adm e consegnati al Dipartimento Protezione Civile, che si occupa in prima persona della distribuzione sul territorio nazionale. Non molliamo", aveva scritto su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.