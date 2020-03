La bella esponente renziana pizzicata a Fregene da Diva e Donna con il fascinoso attore Giulio Berruti. E' lui l'amore segreto di Maria Elena Boschi? I due erano stati paparazzati già qualche mese fa insieme, ma a debita distanza l'uno dall'altra, e l'attore aveva avuto buon gioco nel dire che si trattava di semplice amicizia. In tempi di coronavirus questa volta i fotografi della rivista di Urbano Cairo hanno ritratto un contatto ben più ravvicinato del metro minimo di distanza stabilito dai decreti del governo. Anzi, Maria Elena palesemente viola le disposizioni pubbliche del divieto di abbraccio, essendo avvinghiata all'amico in attesa del tramonto sul litorale romano. L'immagine è molto romantica, come spienserati sono gli scacchi del pranzo fra risate e grande complicità. Manca la prova regina di un incontro decisamente più ravvicinato, e lo zoom non è riuscito a catturare il bacio che avrebbe chiuso ogni congettura. Resta quindi un mistero il rapporto fra la politica più desiderata del Parlamento e l'attore che divenne celebre anche ballando sotto le stelle con Samanta Togni, come si può vedere da questa galleria fotografica...