Diletta Leotta pubblica le sue foto sulla neve per il primo giorno di vacanza in montagna. Alcuni scatti senza la giacca a vento che mettono in mostra il suo fisico mozzafiato. Pare che il freddo non la scalfisca affatto. E i fan ringraziano. Il clima su Instagram si surriscalda. C'è chi le chiede: "Ma non hai freddo", mentro un altro rilancia: "Ecco come si sciolgono i ghiacciai...".