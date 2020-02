Gabbani effetto bagnato, Elodie sexy, Francesca Sofia impacciata

La tuta-pigiama del vincitore per la categoria Giovani e l’ennesima giacca da show del presentatore. Non è iniziata sotto una buona stella, in fatto di look, la quarta serata di Sanremo. Ben sotto la sufficienza, tutti i ragazzi in gara. Poi i «big» a cercare di risollevare la situazione.

Paolo Jannacci indossa un classico smoking e non sfigura. Nel papillon infila un rametto d’oro come i gemelli. Volenteroso.

VOTO 6



Ciuffetto da Tintin a parte, Tiziano Ferro non ha sbagliato un colpo fin qui. Armani docet. Lui esegue.

VOTO 8



Antonella Clerici nostalgica tira fuori dall’armadio uno degli abiti già utlizzati quando la presentatrice del Festival era lei. E scende le scale dell’Ariston di rosso vestita con un abito più largo che lungo. Ripetitiva.

VOTO 4



Taglia sulla stoffa, invece, Dua Lipa, in micro gonna e toppino nero goffrato. Deludente.

VOTO 5



E nero totale sceglie pure Rancore. Senza scritte, senza logo. Senza picchi di fantasia. Ma nelle corde del personaggio. Giusto.

VOTO 6



Urge uno stylist, bravo, per Giordana Angi. Il tailleur di raso rosa confetto con i bottoni bianchi sulla giacca doppiopetto e le scarpe ginniche white è molto lontana dalla sufficienza. Senza bussola.

VOTO 2



Effetto bagnato il completo di Francesco Gabbani con la camicia bianca sotto. Il tocco di stile è nei calzini rossi. Dandy.

VOTO 7



Canta Carioca ma vuol far l’americano. Camicia fiorata, cappello Borsalino, scarpe rosse. Simpatia allo stato puro. Accordato.

VOTO 8



I Pinguini Tattici Nucleari stavolta sono in versione Blues Brothers. Sempre diversi.

VOTO 6



Rosso di rabbia ci può stare. Ma il doppiopetto, la camicia e la cravatta, tutto rosso, per favore no.

VOTO 3



Entra avvolta in una nuvola di tulle Francesca Sofia Novello. In nero per non sbagliare. Il seno che si intravede dalla scollatura. Impaccatissima, la fidanzata di Valentino Rossi. Ma bella.

VOTO 7

Ma la più glamour di tutti è Elodie. Perfetta.

VOTO 9