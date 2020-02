Sanremo, problemi di tacco per Sabrina Salerno. E resta incastrata sulla scala

Una serata all'insegna dello show, la seconda del 70esimo Festival di Sanremo. Quando riprende la gara, con Enrico Nigiotti, Levante e i Pinguini Tattici Nucleari, arriva Sabrina Salerno che si fa aiutare da Amadeus per gli ultimi gradini, per un problema con il tacco. L'attrice e cantante rivela di avere un crampo al piede ma non vuole togliersi la scarpa. Così resiste e confessa tutta la sua emozione nell'essere all'Ariston, dove "da ragazza venivo a vedere i cantanti e sognavo". Infine il conduttore mostra un poster sexy di Sabrina: "Lo avevo nella mia cameretta". E lei replica con una foto di Ama con una folta capigliatura riccia e occhialoni.