Achille Lauro, Anastasio, Elodie e Alberto Urso. Chi sono i promossi e i bocciati di Sanremo 2020

Achille Lauro - "Me ne frego" - Voto 8 Una scarica elettrica nella calma piatta del Festival. Si spoglia di tutto come il San Francesco di Giotto. Nonostante l'incalzare dance l'attitudine è tutta punk. Me ne frego ullallah

Diodato - "Fai rumore" - Voto 7.5 Così si scrive una canzone sanremese. Ma soprattutto una bella canzone. Diodato sa già come diventare un classico. E non è mica poco

Riki - "Lo sappiamo entrambi" - Voto 5 La canzone è inconsistente e vola via come aria. L'autotune sulla voce non basta a colmare le lacune