Achille Lauro come mamma l'ha fatto manda in tilt i social e Fiorello

Achille Lauro nudo fa esplodere i social. Ha sceso le scale dell'Ariston avvolto da una lussuosa cappa nera e oro, poi si è spogliato svelando un nude look maschile mai visto sul palco del Festival di Sanremo. Il cantante ha stupito tutti per l'esibizione di "Me ne frego", tanto che al termine della canzone accanto ad Amadeus è spuntato anche Fiorello, non previsto in quel frangente. "Che me lo perdevo? Volevo esserci, voglio la foto eh", ha scherzato lo showman siciliano sottolineando l'impatto della performance ma soprattutto del look di Achille Lauro che non lascia nulla all'immaginazione. Il cantante romano, ha spiegato in un comunicato, voleva omaggiare la figura di San Francesco che si spoglia dei beni terreni nell'iconografia di Giotto.

