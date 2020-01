Se vi state chiedendo cosa sono quelle foto combo che invadono i social in questi giorni, la risposta porta all'ultima mania virale del web. Si chiama Dolly Parton Challenge e parte proprio da un meme lanciato dalla cantante country che ha selezionato foto diverse per i profili di quattro social network: una professionale per LinkedIn, una casual per Facebook, una trendy per Instagram e una sexy per l'app di incontri Tinder.

Il giochino è diventato subito virale tanto che sul web sono comparsi i Dolly Parton combo dei politici italiani creati dagli utenti. Nella gallery le combo create dal giornalista Francesco Oggiano e condivise su Facebook: c'è Luigi Di Maio con e senza cravatta, Matteo Salvini tra hamburger e lenzuola, un Nicola Zingaretti pop con Barbara d'Urso e un Giuseppe Conte da spiaggia.