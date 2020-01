Grande Fratello, alla fine si accampano in 23 nella Casa: tutti gli inquilini vip

La sfilata dei lombardi “tre piccini e quattro grandi” al Grande Fratello Vip 4, che celebra i 20 anni del reality, si è conclusa venerdì 10 ottobre, nel corso della seconda puntata. Ma quanti sono ora i vip accampati nella Casa di Cinecittà? Ventitré. Ben ventitré. Mercoledì 8 gennaio sono entrati la produttrice cinematografica Rita Rusic, ex moglie di Cecchi Gori e donna che sfida le leggi del tempo.

Michele Cucuzza, giornalista e volto storico della Rai che ha già un suo gruppo di fan social: le #cucuzzers. I due pezzi da novanta: Adriana Volpe e Antonella Elia dalle quali ci si aspetta fuochi d’artificio e litigi al fulmicotone. Pago, il cantautore sardo adottato dal pubblico dopo che la ex Serena Enardu lo ha trattato peggio di uno zerbino fuori a Equitalia a “Temptation Island Vip”, il modello Andrea Denver che ha avuto flirt con un paio di donne della casa e Paolo Ciavarro, il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro.

Dentro anche Licia Nunez, attrice di fiction balzata subito agli onori del GFVip per aver vuotato il sacco su Imma Battaglia, sua ex oggi sposata con Eva Grimaldi. Poi l'ex madre natura di Ciao Darwin, la modella Paola Di Benedetto, che ormai salta di reality in reality, la vecchia gloria Fabio Testi e l’influencer Clizia Incorvaia, scelta però per la turbolenta separazione da Francesco Sarcina, il leader de “Le Vibrazioni” che andrà a Sanremo con una canzone dedicata al bacio tra l’ex moglie e il testimone di nozze ovvero Riccardo Scamarcio.

Nella seconda puntata altra infornata di volti noti: la scrittrice Barbara Alberti (ma cosa le è saltato in mente?!) che gode di qualche piccolo privilegio, Antonio Zequila già sulle scatole a mezza casa, Fernanda Lessa che promette “casino” e Ivan Gonzalez, spagnolo di professione “business man dei finti sentimenti tv” (Trono Classico di UominieDonne, Temptation Island...). Si sono uniti al gruppo: l’archeologo tv Aristide Malnati, detto “mummy”, anche lui ex Isola dei Famosi, il modello Andrea Montovoli e le “simpaticissime” Elisa De Panicis (chi?!), influencer poliglotta (così dice) e l’ex Miss Italia, Carlotta Maggiorana, fresca di mastoplastica additiva.

Infine nel privè/tugurio sono accampati gli highlander del Grande Fratello: Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese, quattro dei volti più amati delle passate edizioni del reality.