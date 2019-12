Da Natale a Capodanno, qual è il trucco che illumina le feste

Cosa ci aspetta per le feste? Sicuramente tanto colore, una luce accecante e un po’ di scintillante ottimismo. Il look si preannuncia glamour al punto giusto per affrontare Natale e Capodanno con lo spirito più speciale che mai. Le collezioni makeup dedicate alle feste offrono il meglio: dai rossi infuocati sulle labbra agli ombretti metallici fino a cascate di glitter. Vediamo, allora, cosa ci riservano gli ultimi giorni di questo 2019 per un trucco che di certo non passerà inosservato.

La prima certezza è il rouge che fa subito Natale. Un po’ come il tubino nero, un rossetto che accende la bocca ci salverà dalla maratona che ci aspetta tra aperitivi, cene e brindisi coi parenti. L’importante è “azzeccare” il colore, come consiglia Lucia Pica, la direttrice creativa del make up Chanel. Il rouge ideale per tutti è quello che vira su tonalità fredde, perfette per sbiancare il sorriso. Possiamo usarlo come re indiscusso e unico del nostro holiday look, oppure abbinarlo a qualche dettaglio cromatico da indossare.

Les Ornaments de Chanel Holiday Collection 2019 è tutta incentrata su pelle luminosa e labbra fiammeggianti. Il rossetto Chanel Rouge Allure si veste da collezione per le feste.

Molto amate per le prossime feste anche le cosiddette “berry lips”, ovvero le labbra che vestono i colori dei frutti di bosco per un effetto gotico davvero sexy su una pelle di luna. Per le più audaci c’è il rouge cioccolato fondente, a patto di avere denti bianchissimi. Se scegliamo un lipstick laccato optiamo per una base di porcellana, con un rossetto mat meglio una pelle glowy. Da provare la Luminizing Face Powder di Honest Beauty, realizzata con pigmenti che riflettono la luce, questa cipria illuminante fornisce alla pelle una luminosità immediata.

Sugli occhi andiamo sui grandi classici, come un oro, un bronzo o anche un argento, magari con un tocco metallico irresistibile. Perfetti gli ombretti Scattered Light di Sephora in edizione limitata, arricchiti con micro perle riflettenti perfette per conferire un tocco scintillante al look, piena luce anche sui nuovi phyto-ombres di Sisley, in cui un’alta concentrazione di pigmenti e madreperle “Light Reflect” donano profondità allo sguardo. Tutta d’oro è la collazione natalizia di Pupa, che sceglie come must have l’illuminante Pupa Gold Me! Trio Frost Highlighter

Per chi vuole davvero stupire, poi, a disposizione ci sono anche smeraldi, fucsia e blu elettrici, come quelli proposti da Peter Philips per il party look Dior 2019. Equilibri cromatici pirotecnici che accendono gli sguardi lasciando tutti a bocca aperta. La palette 5 Couleurs Happy 2020 propone quattro nuance festive e vibranti per un look di grande impatto. Non dimentichiamo, poi, i glitter: brillare è sempre una regola fondamentale per le feste. Infine, per le meno coraggiose, c’è sempre il nude luminoso per le feste, a patto di brillare più che mai. Perfetto, allora, un tocco di oro rosa sulle gote, l’importante è non lesinare sulla luce.