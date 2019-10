Berlusconi, Alfano, Fini e Casini Bonaiuti riunisce il centrodestra

Reunion dello storico centrodestra a Roma, dove, nella chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza, si sono tenuti i funerali di Paolo Bonaiuti, storico portavoce di Berlusconi, per 18 anni - tra il 1996 e il 2014 - al fianco del Cavaliere.

Oltre al leader di Forza Italia, si sono accomodati tra i banchi della chiesa romana i più importanti protagonisti della stagione di governo del centrodestra. C'era Angelino Alfano - che è andato a salutare Berlusconi e tra i due c'è scappato anche un abbraccio con bacio - e c'era anche Gianfranco Fini, che invece non si è incrociato con il Cavaliere.

E ancora Gianni Letta, Roberto Calderoli, Maurizio Gasparri, Francesco Giro, Denis Verdini, Gianfranco Rotondi, Italo Bocchino, Francesco Storace e tanti altri. Compresi giornalisti come Bruno Vespa, Giovanni Floris, Clemente Mimun, Cesara Buonamici.

"Bonaiuti è stato uno a cui io non ho mai potuto fare un solo rimprovero, che mi è stato molto utile per espletare il mio ruolo di premier. A lui il mio ricordo affettuosissimo e un grazie che mi viene dal profondo del cuore per tutto quello che lui ha dato a me" ha detto Silvio Berlusconi.