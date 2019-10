Bar Refaeli, arriva il terzo figlio. E su DiCaprio adesso confessa...

Bar Rafaeli, la top model israeliana, ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”, ha svelato in che rapporti è rimasta con l’ex fidanzato storico Leonardo di Caprio: “Non vedo i suoi film” e qual è il sesso del terzo figlio: “Aspetto un maschio”. Bar Rafaeli ha gli occhi che brillano quando parla del marito Adi Ezra, presidente di una multinazionale nel settore alimentare: “Ha stravolto la mia vita. Dopo il primo appuntamento ho detto alla mia amica sono convinta che avremo una grande relazione e forse ci sposeremo, avevo ragione, me lo sentivo. E’ l’uomo migliore che abbia mai conosciuto. Ho ancora le farfalle nello stomaco quando parlo di lui, non è facile mantenere la fiamma accesa dopo un po’ di tempo che si sta insieme. Siamo felici e fortunati”.

La coppia, sposata dal 2015, ha due figlie piccole Liv ed Elle, ma Bar è di nuovo incinta e oggi ha rivelato: “E’ un maschietto! Mio marito ha detto fermati, abbiamo già tutto! Ma vedremo”. La top model, angelo di Victoria’s Secret, ha parlato anche di Leonardo Di Caprio: “Sì ci siamo frequentati per un periodo, è una cosa particolare, tu conosci una persona famosissima, di grande talento, la vedi al cinema e poi nella tua vita, ma al contempo non vado più a vedere i suoi film, mi sento strana a farlo. Siamo stati insieme sei anni, un ricordo lungo, una relazione importantissima. E’ una persona incredibile, abbiamo condiviso il bello della vita e ho imparato molto da lui. Pensa che con mio marito non sono stata ancora sei anni”.