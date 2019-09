Chiara Ferragni ha un nuovo tatuaggio. Guarda dove

Quel suo nuovo tattoo ha qualcosa di misterioso. Ed è subito social-polemica. Chiara Ferragni, l’influencer per antonomasia, ha deciso di pubblicare una foto del nuovo tatuaggio sollevando un vero polverone in Rete. Soprattutto perché resta un rebus la frase che ha deciso di incidere sulla propria pelle. Un vero enigma. "La Chiara che vorrei". "Chiunque abbia visto il documentario sulla mia vita sa cosa significa" – spiega la Ferragni nelle stories su Instagram.

La moglie di Fedez, poi, offre qualche dettaglio in più ai follower con una stories in cui dice testualmente: “Questa persona non è perfetta, ma è la mia idea di persona che mi piacerebbe essere. Ogni volta che succede qualcosa di brutto o mi arrabbio mi fermo un secondo e penso: “Cosa farebbe la Chiara che vorrei?” E provo ad agire in quel modo. Nel 2016, quando il mio piccolo mondo è crollato, “La Chiara che vorrei” mi ha aiutato a rimettermi in piedi, ha cambiato la mia prospettiva e mi ha fatto diventare molto di quello che sono in questo momento. Consiglio vivamente a ciascuno di voi di agire come la persona che vorreste essere, funziona”.