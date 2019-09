Federica Pellegrini e la love story col cugino di Filippo Magnini

Che tra i due ci fosse del tenero si diceva già quando Federica era fidanzata con Filippo. Scoppiata la crisi tra i due ex fidanzati, in molti sostenevano che la causa della rottura fosse proprio Matteo Giunta. E, invece, poi Federica e Filippo erano tornati insieme per poi lasciarsi definitivamente. In tutto questo tempo Matteo, che è anche il cugino di Filippo Magnini (nonché il suo ex allenatore) ha invece continuato a stare al fianco di Federica Pellegrini a bordo piscina (è tuttora il coach della campionessa di nuoto). Fino a quando non li hanno beccati a cena insieme in atteggiamenti teneri. "La campionessa di nuoto e il suo allenatore -sorpresi da “Chi” a cena dopo il red carpet dell'evento sportivo Meravigliosi, al quale hanno partecipato finalmente insieme come una coppia - scrive il settimanale sul profilo Instagram - Per non stare troppo lontana da Matteo, Federica questa estate ha disdetto il suo solito viaggio estivo alle Baleari con le amiche storiche".

Federica ha smentito a metà. Perché, sembra, i due non siano ancora pronti ad ufficializzare la love story, nonostante si siano presentati per la prima volta insieme sul red carpet. Delle fidanzate di Matteo, in effetti, si sa bene poco e Federica dopo la rottura con Magnini (che vive una storia d'amore super social con l'ex Velina Giorgia Palmas ed ha appena rifiutato la partecipazione di coppia a Temptation Island) appare sempre accompagnata solo e soltanto dalla sua cagnolina Vanessa.