Tailleur e colori choc: ecco i look delle ministre

Il tailleur, gonna o pantalone, va per la maggiore nel nuovo governo al femminile. Spruzzato di bianco o nero totale. L'ha scelto beige abbinato al nero Nunzia Catalfo, nero con il sotto bianco Luciana Lamorgese. Con la gonna e la giacca bordata di bianco Paola De Micheli. In fotocopia (tubino noir come la giacca sopra) Fabiana Dadone ed Elena Bonetti. Paola Pisano c'ha messo fantasia con la gonna-pantalone larga e lunga fino ai piedi a disegni grafici accostata alla camicetta con le maniche larghe munita di girocollo-collana. Dulcis in fundo il look più estroso delle "Settebello" ministeriale: Teresa Bellanova ha osato inosabile per una donna curvy: le piccole balze sovrapposte sull'abito a sacchetto in uno scioccante blu cobalto. E Nunzia De Girolamo, ex ministro nel governo Letta, consorte del neo-ministro Francesco Boccia, seduta tra il pubblico, se la ride.