Bombe web: sfilza di maxi-décolleté... da paura

Quando è troppo è troppo, ma non se ti chiami Mayra Hills, Allegra Cole, Chelsea Charms o Francesca Cipriani. Queste donne hanno in comune un seno gigantesco rifatto chirurgicamente e il desiderio di aumentarlo ancora incuranti dei relativi problemi di salute alla schiena. Insaziabili del décolleté prosperoso, maggiorate scontente. Mayra Hills è la donna con le tette più grandi al mondo, per avere un’idea sono pari a due angurie del peso di 16 chilogrammi.

L'americana Allegra Cole, ospite un anno fa di Barbara d'Urso a Domenica Live, ha speso 75mila dollari per realizzare il suo sogno ovvero un seno taglia 15. Per non parlare di Chelsea Charms, modella e spogliarellista il cui seno pesa complessivamente 24 chilogrammi. Ha scelto di impiantare protesi al polipropilene affinché il seno crescesse 2,5 cm l'anno. La 45enne è alta 1,61 cm per un giro seno di 164 cm. Infine la italiana Francesca Cipriani. La showgirl si è rifatta le protesi più di una volta scalando le taglie fino a sfiorare la decima. È vero che il seno è l’ossessione degli uomini, ma a volte è anche quella delle donne.