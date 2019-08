Federica Nargi è l'amante ideale. Ecco la top ten da infarto

Le donne più sexy di questa lunga estate calda? La classifica viene stilata dal portale «Incontri-Extraconiugali.com», il cui obiettivo si spiega da solo. Per quanti abbisognassero invece di approfondimenti, eccoli accontentati. Trattasi di un sito d’incontri che garantisce la fuitina romantica dalle incombenze matrimoniali. Anche perché, secondo i suoi organizzatori, il tradimento va di moda e non si tratta di moda fuggevole, macché. Ammicca, strizza l’occhio, anche ai fedeli più incalliti e, secondo il portale di cui si scrive, coinvolge anche le donne, storicamente e stoicamente propense ad indossare le corna senza indulgere nella ripicca.

Il dato che nell’occasione fornisce il sito di Alex Fantini è tuttavia un altro. Ad agosto un terzo degli italiani tradisce il partner, si parla nello specifico di un congruo 34%. La scollatura della vicina di casa, la tartaruga del bagnino (ma anche la panzetta dell’imprenditore agée) stimolano -se non l’avvinghiamento primitivo- almeno la disponibilità al flirt, al sexting, al bacio fuggevole fra le cabine dello stabilimento balneare o attraverso la chat d’incontri.

Secondo «Incontri-Extraconiugali.com» tuttavia sono anche dive, divine o divette fotografate nelle loro prepotenti forme anatomiche a «stimolare» gli uomini, in maniera del tutto involontaria, s’intende. Ecco allora che il portale effettua la classifica di quelle che potrebbero essere elette le belle e famose più attizzanti dell’estate in corso.

Al primo posto c'è Federica Nargi (29 anni), modella, showgirl, conduttrice televisiva ed attrice romana, moglie del calciatore Alessandro Matri. Secondo quanto rileva Incontri-ExtraConiugali.com è lei l'icona «hot» più desiderata quest'anno dagli italiani, insieme a Taylor Mega (25), l’influencer friulana che si posiziona al secondo posto. Sul podio, al terzo posto, c'è anche la moglie di un altro calciatore: l'argentina Wanda Nara, diventata famosa in Italia per la sua avvenenza e per il caratterino.

In quarta posizione la modella sarda (nata a Boston) Melissa Satta (33 anni), già celebre velina di Striscia la Notizia. Si aggiudica la quinta posizione. Giulia De Lellis, influencer originaria di Ostia, in provincia di Roma, volto noto in tv ed autrice del libro esplicativo «Le corna stanno bene su tutto».

Arriva solo sesta, nella classifica di Incontri-ExtraConiugali.com la showgirl argentina Belén Rodríguez, vista su tutti i giornali possibili e immaginabili, con o senza Stefano De Martino e figlio, col solito broncio che ricorda quello di una Lolita ormai cresciuta. Settimo posto ad Oriana Sabatini (23 anni), attrice, modella e cantante anche lei argentina come Belén, nipote di Gabriela Sabatini, la grande tennista vincitrice dell'Open degli Stati Uniti nel 1990 e finalista a Wimbledon nel 1991.

All’ottava posizione si staglia l’influencer Chiara Ferragni. Chiudono la classifica la showgirl abruzzese Francesca Cipriani (35 anni), che si colloca al nono posto e la conduttrice sportiva catanese Diletta Leotta (28) con il suo viso acqua e sapone e curve da urlo che fanno girare la testa agli italiani.

Sarebbe interessante valutare analoga classifica al maschile, dal momento che anche le donne, assicura sempre il portale, sono vittime dell’infatuazione da vacanza.