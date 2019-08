L'Amazzonia che brucia vista dallo Spazio: le foto di Astro Luca

"Il fumo, visibile per migliaia di chilometri, di decine e decine di incendi dolosi nella foresta amazzonica". E' il tweet dell'astronauta italiano Luca Parmitano che posta le foto dallo Spazio con il fuoco che sta distruggendo il polmone verde del Pianeta. Gli incendi in Amazzonia stanno creando allarme nella comunità internazionale per il loro impatto globale sull'ambiente e sono al centro di uno scontro tra il presidente francese Macron e l'omologo brasiliano Bolsonaro. Le iniziative del G7 non hanno per il momento raccolto il plauso del presidente brasiliano che anzi ha rivendicato la sovranità di Brasilia sulla vicenda.