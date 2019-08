Così Brigitte Macron al G7 sfigura con Melania

Al G7 la premiere dame Brigitte Macron sfigura davanti a Melania Trump. Durante l’incontro con il presidente degli Stati Uniti e la statuaria consorte, lady Brigitte - fasciata in abito crema griffato Louis Vuitton - è finita nell’erba con i suoi tacchi 12. Le due coppie stavano parlando in giardino quando la moglie del presidente francese ha cercato di salire sul gradino per risultare alta quasi quanto la first lady americana, ma ha infilato lo stiletto nell’aiuola impantanandosi. Ad aiutarla non ci hanno pensato i due celebri cavalieri bensì Melania che non ha temuto di sporcare l’abito bianco di Gucci.