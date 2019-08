Exploit Arisa: in bikini spopola sui social

Arisa fuori dal coro per la voce strepitosa e per l'ultima foto che conquista Instagram. La cantante, vincitrice di Sanremo nel 2009, ha postato uno scatto in cui sfoggia un incredibile bikini e un'aria seducente da influencer consumata. Non ha usato Photoshop o filtri, ma l'hashtag #cosicomesei per lanciare un messaggio positivo, quello di accettarci per ciò che siamo. E infatti la cantante di "Sincerità" ha mostrato con orgoglio la sua linea mediterranea.