Flavia Natalini è Miss Roma. A Valentina Pesaresi la fascia Cinema

La Capitale ha la sua nuova reginetta di bellezza. Miss Roma 2019 si chiama Flavia Natalini e viene dal quartiere Ardeatino, bionda con dei fantastici occhi verdi, ha 23 anni. È stata eletta ieri sera in piazza Rossellini a Ladispoli, davanti a un folto e caloroso pubblico, che ha sottolineato con applausi scroscianti ogni uscita delle 20 concorrenti, tutte nate o residenti nella capitale e selezionate con un apposito casting dalla Delta Events, agenzia organizzatrice del concorso per il Lazio e l’Umbria.

Con lei eletta anche la 18enne testaccina Valentina Pesaresi, Miss Cinema Roma 2019.

Le venti bellissime concorrenti si sono cimentate in differenti quadri coreografici, sfilando per la collezione haute couture di Franco Ciambella e per la linea di prête-a-couture Love to Love by Gai Mattiolo, presentate da Margherità Praticò e da Alice Rachele Arlanch (Miss Italia 2017) e dirette dal regista Mario Gori che, nel corso dello spettacolo, ha offerto un omaggio agli 80 anni di Miss Italia attraverso cinque videoclip dedicati ad altrettante dive del cinema e della tv italiana lanciate proprio dal concorso: Sophia Loren, Anna Kanakis, Maria Grazia Cucinotta, Anna Valle e Miriam Leone.

Seduta in prima fila la “patron” di Miss Italia Patrizia Mirigliani, che ha confermato il ritorno in RAI del concorso.

Molto folta la giuria, dove siedeva anche la Miss Roma 2018 Nicole Ceretta, che ha effettuato il consueto passaggio della corona, la neoeletta Miss Cinema Lazio Ilaria Del Vescovo e la pittrice e scultrice di Ladispoli Flavia Mantovan, già Miss Roma nel 1996. Da Flavia a Flavia insomma.

Tra i giurati, oltre al sindaco Grando e all’assessore Lazzeri, anche l’attore e principe Ladislao Liverani (protagonista in tv con “Forum”), lo stilista Franco Ciambella, la top model Carla Barrucci, la truccatrice delle dive Daniela Mariotti e il fotografo di moda Pino Leone.

Due le votazioni, una diversa per ogni titolo, che hanno dato il seguente esito:

MISS ROMA 2019

1a classificata: FLAVIA NATALINI, 23enne dell’Ardeatino (Divino Amore), bionda, occhi verdi, alta 170 cm. Diplomata al Liceo Linguistico, inizierà a settembre l’Accademia di Moda e Costume. Pratica fitness, ama leggere e viaggiare, sogna di diventare stilista e aprire un rifugio per gli animali.

2a classificata: LUDOVICA CORTESE, 20enne di Anzio (RM), capelli castani, occhi marroni, alta 174 cm. Diplomata al liceo linguistico-scientifico è iscritta al 1° anno di Economia alla Sapienza di Roma. Pratica molto sport, soprattutto fitness, ama viaggiare, andare al cinema e magiare sushi. Il suo sogno è affermarsi come consulente finanziario.

3a classificata: LUCREZIA TERENZI, 20enne di Cerveteri, capelli castani, occhi marroni, alta 174 cm. Diplomata all’Istituto Tecnico per il Turismo, pratica jogging, ama fotografare e viaggiare e sogna di diventare una brava attrice.

MISS CINEMA ROMA 2019

1a classificata: VALENTINA PESARESI, 18enne del quartiere Testaccio, bionda, occhi verdi, alta 173 cm. Frequenterà a settembre il 5° anno dell’Istituto Tecnico per il Turismo, pratica danza classica, moderna e contemporanea e fitness. Ama ballare e recitare e sogna di sfondare nel mondo del cinema come attrice.

2a classificata: ERIKA CILIBERTO, 20enne romana del quartiere Marconi, capelli castano-scuro, occhi marroni, alta 165 cm., diplomata ragioniera è al primo anno di scienze della comunicazione. Pratica danza classica e moderna da quando aveva tre anni, ama sciare e nuotare e sogna di lavorare nel mondo della moda;

3a classificata: CHIARA BURLA, 20 anni, anche lei romana del quartiere Marconi. Mora, occhi marroni, alta 168 cm., ha in tasca un diploma di liceo scientifico ed è al primo anno di architettura. Pratica nuoto agonistico da ben 17 anni, ama il mare e sogna di aprire uno studio di interior design.

I titoli di Miss Roma e Miss Cinema Roma garantiranno alle due vincitrici l’accesso alle prefinali nazionali in programma dal 26 al 29 agosto a Mestre, dove giungeranno 185 ragazze da tutta Italia, 80 delle quali si qualificheranno per la fase finale di Jesolo - dal 30 agosto al 6 settembre - comprese le 20 miss vincitrici del titolo regionale più importante (es. Miss Lazio). E stasera altra finale regionale a Montecompatri. L’appuntamento è alle 21.30 in piazza Garibaldi, dove sarà assegnato il titolo di Miss Miluna Lazio 2019.